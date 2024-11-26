Раскрыта причина отсутствия звезды фильма «Вертикаль» на прощании со Светличной

Mash: актрисе Лужиной стало плохо после новостей о том, что Светличной не стало

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина тяжело восприняла новость о том, что российской актрисы Светланы Светличной не стало. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, из-за переживаний у звезды фильма «Вертикаль» начались проблемы с сердцем. Близкие актрисы вызвали скорую, после чего ее госпитализировали. «Врачи диагностировали фибрилляцию предсердий и аритмию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за проблем со здоровьем Лужиной пришлось пропустить прощание со Светличной, которое прошло 20 ноября.

Светланы Светличной не стало 16 ноября. Актриса ушла на 85-м году жизни после серьезной болезни. При этом состояние артистки было тяжелым — сообщается, что заслуженная артистка РСФСР уже не вставала с постели и плохо реагировала на слова медработников.