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11:37, 26 ноября 2024Культура

Раскрыта причина отсутствия звезды фильма «Вертикаль» на прощании со Светличной

Mash: актрисе Лужиной стало плохо после новостей о том, что Светличной не стало
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина тяжело восприняла новость о том, что российской актрисы Светланы Светличной не стало. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, из-за переживаний у звезды фильма «Вертикаль» начались проблемы с сердцем. Близкие актрисы вызвали скорую, после чего ее госпитализировали. «Врачи диагностировали фибрилляцию предсердий и аритмию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за проблем со здоровьем Лужиной пришлось пропустить прощание со Светличной, которое прошло 20 ноября.

Светланы Светличной не стало 16 ноября. Актриса ушла на 85-м году жизни после серьезной болезни. При этом состояние артистки было тяжелым — сообщается, что заслуженная артистка РСФСР уже не вставала с постели и плохо реагировала на слова медработников.

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