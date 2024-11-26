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07:01, 26 ноября 2024Забота о себе

Раскрыты несколько распространенных препятствий на пути к отличному сексу

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wongsakorn Napaeng / Shutterstock / Fotodom

Британский сексолог Миранда Кристоферс перечислила несколько препятствующих отличному сексу факторов, которые в итоге приводят к разочарованию и неудовлетворенности интимной жизнью. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Эксперт заявила, что наиболее распространенным препятствием на пути к яркому сексу является неуверенность одного из партнеров в собственной привлекательности. По ее словам, если человек не чувствует себя сексуальным, ни о какой раскрепощенности и открытости в постели речи быть не может. Наиболее красноречивым свидетельством неуверенности одного из партнеров в себе Кристоферс назвала желание заниматься сексом исключительно в темноте и под одеялом.

Интимная близость становится скучной и предсказуемой также из-за неспособности отключиться от проблем и сосредоточиться на процессе, продолжила эксперт. Она подчеркнула, что секс считается хорошим, только когда оба партнера чувствуют себя расслабленными, возбужденными и погруженными в него. Влияет на качество интима и нежелание экспериментировать в постели.

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Также, по словам Кристоферс, некоторые люди не занимаются сексом, а выполняют супружеский долг, чтобы не расстроить партнера. Однако если инициирует близость всегда только один из супругов, это негативно влияет на отношения.

Наконец, препятствием к хорошему интиму эксперт считает нежелание обсуждать свои потребности и желания в сексе и узнавать у партнера, что нравится ему. «Возможно, вам нравится секс на скорую руку, в то время как ему нравится не торопиться. Вы проверяли? Я часто наблюдаю это в долгосрочных отношениях. Поначалу люди открыты и разговорчивы, но затем незаметно для себя они привыкают к сексу. Из-за этого он становится предсказуемым, скучным и совсем не таким, каким вы бы хотели», — предупредила Кристоферс.

Ранее супружеская пара, отказавшаяся от секса на три года, рассказала о результатах, к которым привело воздержание. Женщина заявила, что после отказа от интима в их жизни остались только объятия и поцелуи, а мужчина добавил, что его либидо в итоге полностью пропало.

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