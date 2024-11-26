Губернатор Бусаргин: регулировщица Победы Лиманская умерла в возрасте 100 лет

В России в возрасте 100 лет скончалась Мария Лиманская — знаменитая регулировщица Великой Победы. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая утрата для всех нас. Горжусь тем, что был лично знаком с Марией Филипповной», — сообщил Бусаргин, добавив, что Лиманская ушла из жизни ночью 26 ноября.

Лиманская ушла на фронт в 18 лет — она шила одежду солдатам, после чего стала регулировщицей. Впервые в жизни ей пришлось регулировать движение войск под вражеским огнем под Батайском в Ростовской области. Она также участвовала в битве за Сталинград, в освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши.

Регулировщицей Великой Победы, а также Бранденбургской мадонной Лиманскую назвали после фотографии Евгения Халдея, снятой в мае 1945 года. Кадр стал одним из символов Победы — на нем Лиманская, дошедшая до Берлина, за неделю до Победы регулирует движение войск на переправе через Дон.