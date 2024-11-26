Шесть человек похитили россиянина за долги и сняли его избиение на камеру телефона

В Домодедово задержали 6 человек, похитивших и избивших мужчину в лесу за долги

В Домодедово сотрудники полиции задержали шесть человек, которые похитили мужчину за долги и избили его в лесу. Происходящее они снимали на камеру мобильного телефона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

В зависимости от роли и степени участия злоумышленников подозревают в преступлениях, предусмотренных статьями 127 («Незаконное лишение свободы») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть») УК РФ. В ближайшее время они будут доставлены на допрос.

По версии следствия, все произошло вечером 31 октября. Задержанные, находясь на территории леса около подмосковного СНТ «Садко», незаконно удерживали москвича и избивали его, требуя возврата долга. Когда мужчина потерял сознание от травм, сообщники оставили его на месте преступления и скрылись.

Потерпевший не выжил.

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