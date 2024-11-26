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18:09, 26 ноября 2024Путешествия

Турист застрял между камней во время сплава по реке и лишился ноги

Daily Mail: турист застрял между камнями на реке в Тасмании и лишился ноги
Мария Борисова
Мария Борисова

Турист застрял между камней во время сплава по бурной реке на острове Тасмания в Австралии и лишился ноги. Подробности приводит издание Daily Mail.

69-летний литовец, который с молодости увлекается рафтингом, отправился сплавляться по реке Франклин вместе с друзьями. Там он поскользнулся на камне, упал, и его нога оказалась зажата между камнями под водой.

После безуспешных попыток вызволить мужчину на протяжении 20 часов спасатели пришли к выводу, что единственный выход — ампутация ноги ниже колена. Затем пострадавшего по воздуху доставили в больницу, где он продолжает бороться за жизнь.

Констебль местной полиции Каллум Герберт заявил, что спасательная операция была одной из самых напряженных, которые он когда-либо видел. Ситуацию осложняло и то, что мужчина плохо владеет английским. Отмечается, что сам турист оставался спокойным и стойко перенес все испытания.

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