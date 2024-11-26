Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:30, 26 ноября 2024Культура

Звезда выигравшего Каннский фестиваль фильма сыграет в новом «Буратино»

Звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн снимется в новой экранизации «Буратино»
Андрей Шеньшаков

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Продюсеры новой экранизации сказки «Буратино» раскрыли подробности проекта и актерский состав. Об этом сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Презентация фильма прошла в Министерстве культуры. Как сообщается, главный герой будет создан при помощи компьютерной графики, а других героев сыграют известные актеры Анастасия Талызина (Мальвина), звезда нашумевшего американского хита «Анора» Марк Эйдельштейн (Артемон), актер сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев (Арлекин), а также Александр Петров (кот Базилио) и Федор Бондарчук (Карабас Барабас).

Также продюсеры картины Михаил Врубель и Александр Андрющенко показали рабочие кадры финальной музыкальной сцены.

Ранее стало известно, что фильм с российскими актерами назван мировыми критиками претендентом на премию «Оскар».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине анонсировали новое контрнаступление ВСУ

      Кайли Дженнер показала свой особняк в Калифорнии

      Раненый боец СВО купил Porsche, наклеил на него знак «Вагнера» и устроил гонки с полицией

      Глава МИД Эстонии рассказал о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху

      Врач раскрыла единственный правильный способ выдавливать прыщи дома

      Одна из стран ЕС предложила площадку для мирных переговоров по Украине

      Россия ввела санкции против 30 граждан Британии

      В российском поселке жильцам затопленного дома пришлось плавать по подвалу на лодке

      Аренда квартир стала рекордно дорого обходиться москвичам

      Полицейские огни вызвали «припадок» у беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше