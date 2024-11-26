Звезда выигравшего Каннский фестиваль фильма сыграет в новом «Буратино»

Звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн снимется в новой экранизации «Буратино»

Продюсеры новой экранизации сказки «Буратино» раскрыли подробности проекта и актерский состав. Об этом сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Презентация фильма прошла в Министерстве культуры. Как сообщается, главный герой будет создан при помощи компьютерной графики, а других героев сыграют известные актеры Анастасия Талызина (Мальвина), звезда нашумевшего американского хита «Анора» Марк Эйдельштейн (Артемон), актер сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев (Арлекин), а также Александр Петров (кот Базилио) и Федор Бондарчук (Карабас Барабас).

Также продюсеры картины Михаил Врубель и Александр Андрющенко показали рабочие кадры финальной музыкальной сцены.

Ранее стало известно, что фильм с российскими актерами назван мировыми критиками претендентом на премию «Оскар».