Москвичка потребовала от театра Табакова компенсацию за испорченный диван

Москвичка потребовала от театра Табакова денежную компенсацию за залитый диван

Жительница Москвы потребовала от «Театра Олега Табакова» компенсацию за испорченный диван. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.

По словам женщины, жилье которое находится под помещением театра, мебель в квартире серьезно пострадала из-за неоднократных заливов в 2021, 2022 и 2023 года. Отмечается, что после всех случаев потопа составлялись акты о повреждениях. Среди испорченного имущества в том числе указан кожаный диван.

В свою очередь, представитель театра не согласился с размером ущерба, в связи с чем суд назначил экспертизу, которую оплатит организация — на специальный счет уже внесено 48 тысяч рублей. В материалах суда уточнили, что специалистам предстоит оценить и стоимость ремонта, и размер урона дивану. В данный момент производство по делу приостановлено.

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