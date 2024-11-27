Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:36, 27 ноября 2024Экономика

Москвичка потребовала от театра Табакова компенсацию за испорченный диван

Москвичка потребовала от театра Табакова денежную компенсацию за залитый диван
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Жительница Москвы потребовала от «Театра Олега Табакова» компенсацию за испорченный диван. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.

По словам женщины, жилье которое находится под помещением театра, мебель в квартире серьезно пострадала из-за неоднократных заливов в 2021, 2022 и 2023 года. Отмечается, что после всех случаев потопа составлялись акты о повреждениях. Среди испорченного имущества в том числе указан кожаный диван.

В свою очередь, представитель театра не согласился с размером ущерба, в связи с чем суд назначил экспертизу, которую оплатит организация — на специальный счет уже внесено 48 тысяч рублей. В материалах суда уточнили, что специалистам предстоит оценить и стоимость ремонта, и размер урона дивану. В данный момент производство по делу приостановлено.

Ранее стало известно, что квартиру актрисы Татьяны Васильевой с дорогим антиквариатом затопили соседи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров. Какие еще условия выдвинул Киев?

      Энергодар оказался обесточен из-за аварийного отключения ЛЭП

      Нетипично высокую температуру пообещали почти всем регионам России

      Кофе сорта арабика подорожал до максимума с 1997 года

      Физрук в российском колледже изнасиловал студентку и заставил ее жить с ним

      Скандал Якубовича с юмористами из шоу «Что было дальше?» оказался ненастоящим

      Мужчина перехватил радиочастоту аэропорта России и пугал диспетчеров дагестанцами и БПЛА

      Захарова объяснила суть термина «англосаксы»

      В ВСУ рассказали о приказе стрелять по неустановленным лицам

      Москвичка потребовала от театра Табакова компенсацию за испорченный диван

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше