Одна из самых опасных стран мира захотела запустить прямые рейсы в Россию

Власти Пакистана захотели запустить прямые рейсы в Россию и Белоруссию

Власти Пакистана, который считается одной из самых опасных стран мира, захотели запустить прямое авиасообщение с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил министр коммуникаций, приватизации и инвестиций исламской республики Абдул Алим Хан, его слова передает местное издание The News International.

Глава ведомства заявил, что Исламабад уже работает над возобновлением прямых рейсов в Москву и Минск в рамках усилий по укреплению торговых отношений и улучшению региональной связи.

Ранее сообщалось, что туроператоры Пакистана заинтересовались в приеме российских туристов. Заместитель руководителя отдела продаж компании «Тари-Тур» Оксана Дмитриева отметила, что в республике хотят найти российских партнеров для организации поездок в страну.