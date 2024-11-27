Россиянка попалась полиции после удачного шопинга на маркетплейсе

МВД: жительница Омска украла с маркетплейса товаров на 1,6 миллиона рублей

В Омске полиция возбудила уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы после ее удачного шопинга на маркетплейсе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Женщине вменяется мошенничество с причинением ущерба на 1,6 миллиона рублей.

По данным следствия, она заказывала товары на маркетплейсе, но из-за сбоя системы оплата прошла, а деньги с ее банковской карты не списались. Обнаружив баг, женщина за два дня приобрела 735 предметов, среди которых были канцелярские принадлежности, детские вещи, посуда, мягкие игрушки, ювелирные украшения, бытовая техника и мебель. Покупки обошлись в 1,6 миллиона рублей.

Она заказала еще 580 товаров на сумму более 14 миллионов рублей, но не успела их забрать, так как служба безопасности маркетплейса выявила сбой и заблокировала выдачу. После чего обратились в полицию, которая нашла покупательницу.

В ее квартире были обнаружены горы покупок, также она складировала товары в частном доме родителей, часть из них она даже не успела распаковать.

20 ноября сообщалось, что в Кирове задержали местную жительницу с двумя детьми, обокравшую пункт выдачи заказов маркетплейса на 100 тысяч рублей.