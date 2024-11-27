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21:34, 27 ноября 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о приглашенных на День Победы лидерах Запада

Песков: Кремль сообщит, будут ли западные лидеры на праздновании Дня Победы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online

Кремль позже сообщит, будут ли лидеры стран Запада представлены среди приглашенных в Москву на празднование 80-летия Победы мировых лидеров. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы все сообщим», — ответил он на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что приглашения на День Победы были направлены большому числу лидеров. «Оно сопоставимо с саммитом [БРИКС], который был в Казани», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что получил официальное приглашение от Путина на празднование 9 Мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и с радостью принял его. По его словам, у него есть «исключительный интерес» поучаствовать в официальных торжествах.

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