В Кремле ответили на вопрос о приглашенных на День Победы лидерах Запада

Песков: Кремль сообщит, будут ли западные лидеры на праздновании Дня Победы

Кремль позже сообщит, будут ли лидеры стран Запада представлены среди приглашенных в Москву на празднование 80-летия Победы мировых лидеров. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы все сообщим», — ответил он на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что приглашения на День Победы были направлены большому числу лидеров. «Оно сопоставимо с саммитом [БРИКС], который был в Казани», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что получил официальное приглашение от Путина на празднование 9 Мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и с радостью принял его. По его словам, у него есть «исключительный интерес» поучаствовать в официальных торжествах.