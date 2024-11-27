В Москве прошла самая холодная ночь

Синоптик Тишковец: минувшая ночь в Москве стала самой холодной за осень

Минувшая ночь на среду, 27 ноября, стала самой холодной в Москве за текущую осень. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Морозы в столице крепчают, предвосхищая наступление календарной зимы через четверо суток, прокомментировал синоптик. К 06:00 среды, 27 ноября, на главной метеостанции столицы, ВДНХ, было минус 5,8 градуса, а в Новой Москве — до минус 7,3 градуса. В Подмосковье показатели доходили до минус 8,9 градуса, что уже соответствует климатическим показателям декабря.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в первый день зимы в столице. В воскресенье, 1 декабря, не ожидается резкого похолодания и снегопада. Температура воздуха так и будет в ночные часы слабо отрицательная. В дневные — около нуля градусов Цельсия.