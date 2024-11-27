В Турции рассказали о пощечине НАТО со стороны России

dikGAZETE: в НАТО испугались российской ракеты даже без ядерного заряда

Обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Куадзба заявил, что в НАТО испугались испытаний российской ракеты «Орешник» даже без ядерного заряда, что вызывает вопросы по поводу готовности альянса к прямому конфликту с Россией.

Журналист отметил, что запуск «Орешника» стал последним предупреждением со стороны президента России Владимира Путина для западных стран. Москва наглядно продемонстрировала, что готова принять меры для обеспечения собственной безопасности в случае продолжающихся угроз. По словам Куадзба, российского ядерного арсенала хватит для уничтожения всех стран альянса.

«Западные страны, несомненно, тщательно подумают над этим сигналом. Запад, атакующий российские территории через киевский режим, еще никогда в жизни не получал такой сильной пощечины», — рассказал обозреватель.

21 ноября в ходе своего обращения президент России Владимир Путин заявил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник».

