Захарова описала заявления западных лидеров фразой «перестали принимать лекарства»

Захарова: на Западе заявляют опасные вещи, они перестали принимать лекарства

Западные лидеры делают очень опасные заявления, «возможно, они перестали принимать свои лекарства». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Западные лидеры подливают масла в огонь своими безответственными заявлениями, например, верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель или глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, которые, возможно, перестали лекарства какие-то принимать, заявляют какие-то чудовищные, глупейшие, но при этом опаснейшие вещи», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Запад продолжает «раскручивать спираль эскалации», ведя с Россией гибридную войну, а также «толкая мир к глобальной катастрофе».

25 ноября Бауэр заявил, что в НАТО обсуждают нанесение превентивных ударов по России на случай военного конфликта. Он указал на то, что альянсу нужна комбинация высокоточных ударов, выводящих из строя системы, использующиеся для нападения.