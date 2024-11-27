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16:41, 27 ноября 2024Мир

Захарова описала заявления западных лидеров фразой «перестали принимать лекарства»

Захарова: на Западе заявляют опасные вещи, они перестали принимать лекарства
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Западные лидеры делают очень опасные заявления, «возможно, они перестали принимать свои лекарства». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Западные лидеры подливают масла в огонь своими безответственными заявлениями, например, верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель или глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, которые, возможно, перестали лекарства какие-то принимать, заявляют какие-то чудовищные, глупейшие, но при этом опаснейшие вещи», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Запад продолжает «раскручивать спираль эскалации», ведя с Россией гибридную войну, а также «толкая мир к глобальной катастрофе».

25 ноября Бауэр заявил, что в НАТО обсуждают нанесение превентивных ударов по России на случай военного конфликта. Он указал на то, что альянсу нужна комбинация высокоточных ударов, выводящих из строя системы, использующиеся для нападения.

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