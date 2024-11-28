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21:37, 28 ноября 2024Экономика

Автолюбителям назвали причины проблем с запуском двигателя в мороз

32CARS.RU: автомобиль может не заводится в мороз из-за особенностей топлива
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С приходом холодов автомобилисты сталкиваются с трудностями при запуске двигателя. Отчего машина может не заводиться в мороз, 32CARS.RU пояснил эксперт автосервиса.

Самой распространенной причиной проблем с запуском мотора является севший аккумулятор. В холод подача энергии затрудняется, поэтому автовладельцам стоит регулярно проверять состояние аккумулятора и вовремя его заряжать. Чаще всего этим страдают старые батареи, уточняет издание.

Также на пуск двигателя влияют особенности залитого топлива. С понижением температуры солярка может густеть, из-за чего в бензобаке может образовываться конденсат. Качественное топливо — залог хорошей работы двигателя, напоминает специалист. Наладить его работу можно, добавляя в горючее присадки, защищающие от образования парафина. Вдобавок зимой следует использовать особые виды бензина, предназначенные для низких температур, — с ними авто будет заводиться без труда.

Помимо этого, на работе двигателя сказывается степень износа свечей зажигания. Со временем они начинают давать слабую искру, из-за чего топливная смесь перестает воспламеняться. Предотвратить это можно, заблаговременно заменив свечи.

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К проблемам с запуском в равной степени приводит засорение фильтров, так что нельзя забывать своевременно их менять. Подача тока к стартеру могут ухудшать ржавчина и повреждения, поэтому водителю стоит периодически проверять состояние проводов и разъемов в системе зажигания.

Большую проблему представляет неисправность стартера или генератора — такая поломка требует профессиональной диагностики. При подобных подозрениях следует обращаться в автосервис. В целом еще накануне холодов разумно провести техническое обслуживание автомобиля, советует эксперт.

Ранее автовладельцам рассказали, как разморозить замки в машине. В личинку обледеневшего замка можно залить алкоголь. Также из подручных средств эффективна солевая грелка.

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