Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:30, 28 ноября 2024Экономика

Названы районы Москвы с наиболее подорожавшими новостройками

За месяц элитные новостройки Москвы сильнее всего подорожали в Замоскворечье
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогам октября 2024 года элитное жилье на первичном рынке среди районов старой Москвы относительно сентября сильнее всего подорожало в Замоскворечье. Об этом со ссылкой на исследование специалистов компании «Intermark Городская Недвижимость» сообщает РБК.

По информации экспертов, в октябре текущего года средняя цена квадратного метра в вышеуказанной локации за месяц увеличилась на 6,02 процента, до 1,7 миллиона рублей. Вторым в списке районов с наиболее подорожавшей элитной «первичкой» специалисты назвали Хамовники с положительной динамикой в 5,03 процента, до 1,64 миллиона рублей за «квадрат». Замкнул тройку Цветной бульвар — там по сравнению с сентябрем стоимость квадратного метра выросла на 4,99 процента, до 2,01 миллиона рублей.

Эксперты отметили, что элитное жилье за месяц не подешевело ни в одной из локаций. Стагнация цен зафиксирована на Арбате (1,71 миллиона рублей) и Патриарших прудах (2,8 миллиона рублей). Средняя цена квадратного метра в элитном сегменте столичных новостроек в октябре установилась на уровне в 1,87 миллиона рублей, что на три процента больше, чем в сентябре.

Ранее в ноябре стало известно, что районом Москвы с самой дешевой «вторичкой» оказался Восточный.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В эпицентре взрыва все превращается в пыль». Путин рассказал, что будет при массированном ударе «Орешниками»

      Путин прокомментировал развитие отношений с Афганистаном

      Путин объяснил отношение Армении к ОДКБ последствиями событий в Нагорном Карабахе

      Российский боец СВО месяц провел в окружении и отрезал ногу сослуживцу с одной целью

      Российских студентов задержали по подозрению в краже 7,7 миллиона рублей у участника СВО

      Путин оценил ущерб в Курской области после атак ВСУ ракетами ATACMS

      На Украине переименуют улицу в честь Фарион

      Переживший Ленина люк заменили в российском регионе

      Россиян предупредили об опасности редкой смены постельного белья

      Стал известен актер на роль в фильме про Beatles

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше