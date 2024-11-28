Названы районы Москвы с наиболее подорожавшими новостройками

За месяц элитные новостройки Москвы сильнее всего подорожали в Замоскворечье

По итогам октября 2024 года элитное жилье на первичном рынке среди районов старой Москвы относительно сентября сильнее всего подорожало в Замоскворечье. Об этом со ссылкой на исследование специалистов компании «Intermark Городская Недвижимость» сообщает РБК.

По информации экспертов, в октябре текущего года средняя цена квадратного метра в вышеуказанной локации за месяц увеличилась на 6,02 процента, до 1,7 миллиона рублей. Вторым в списке районов с наиболее подорожавшей элитной «первичкой» специалисты назвали Хамовники с положительной динамикой в 5,03 процента, до 1,64 миллиона рублей за «квадрат». Замкнул тройку Цветной бульвар — там по сравнению с сентябрем стоимость квадратного метра выросла на 4,99 процента, до 2,01 миллиона рублей.

Эксперты отметили, что элитное жилье за месяц не подешевело ни в одной из локаций. Стагнация цен зафиксирована на Арбате (1,71 миллиона рублей) и Патриарших прудах (2,8 миллиона рублей). Средняя цена квадратного метра в элитном сегменте столичных новостроек в октябре установилась на уровне в 1,87 миллиона рублей, что на три процента больше, чем в сентябре.

Ранее в ноябре стало известно, что районом Москвы с самой дешевой «вторичкой» оказался Восточный.