Названы способы сэкономить на ЖКУ

Эксперт Бондарь: сэкономить на ЖКУ поможет установка многотарифных счетчиков

Для того чтобы снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги, важно предпринять конкретные шаги для оптимизации потребления ресурсов. Способы сэкономить на «коммуналке» назвал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, один из самых доступных вариантов — установка многотарифных счетчиков электроэнергии. Они позволяют оплачивать электричество по сниженным тарифам ночью, что особенно удобно для тех, кто может использовать бытовую технику в позднее время.

Еще одна мера — повышение энергоэффективности жилья, например, замена старых окон на современные энергосберегающие, утепление дверей и установка герметичных входных конструкций. Такие изменения могут существенно уменьшить теплопотери, что особенно важно в холодных регионах, где плата за отопление составляет значительную часть коммунальных расходов.

Кроме того, Бондарь посоветовал установить «умные» системы управления отоплением, автоматически регулирующие температуру в доме в зависимости от погодных условий. За счет того, что в теплые дни отопление работает слабее, это позволяет экономить энергию без потери комфорта. Нелишним будет и проведение профессиональной оценки энергоэффективности жилья — энергоаудит. В ходе него специалисты выявят, куда уходит тепло из дома, например, через стены или окна. На основе их рекомендаций можно будет составить план улучшений, которые окупятся за счет экономии.

Специалист также порекомендовал узнать о возможностях получения льгот или субсидий. Так, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и ветераны могут платить за коммунальные услуги со скидкой до 50 процентов. Для оформления льгот понадобится обратиться в местные органы соцзащиты. «Для жителей частных домов или квартир с индивидуальным отоплением может быть полезным переход на альтернативные источники энергии, например солнечные панели или тепловые насосы. Первоначальные затраты на установку могут быть высокими, но со временем это позволит значительно снизить ежемесячные счета за коммунальные услуги», — заключил эксперт.

Ранее в этот же день эксперт в сфере ЖКХ Андрей Фрадкин предложил использовать банковские карты с кэшбэком за оплату услуг ЖКХ, чтобы сэкономить на «коммуналке».