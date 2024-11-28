Против уехавшего из России актера «Ивановых-Ивановых» возбудили административное дело

РИА Новости: актеру Трескунову грозит штраф из-за отсутствия плашки иноагента

Против актера и звезды сериала «Ивановы-Ивановы» Семена Трескунова (признан в России иноагентом), который покинул Россию, возбудили административное дело из-за отсутствия маркировки иностранного агента в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что артисту грозит второй штраф за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. «Привлекаемое лицо: Трескунов С.А. по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ», — говорится в картотеке Таганского суда Москвы.

Ранее рэпер Иван Алексеев (признан в России иноагентом), известный как Noize MC, обжаловал штраф по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.