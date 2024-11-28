Путин извинился перед Меркель за эпизод с лабрадором Кони

Президент России Владимир Путин извинился перед бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, указав, что не знал о ее страхе перед собаками, когда в ходе переговоров в Сочи 2007 года к ним в зал забежал любимый пес российского лидера лабрадор Кони. Об этом сообщает ТАСС.

«Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора», — обратился президент России.

Таким образом, Путин опроверг сообщения западных СМИ о том, что он якобы хотел запугать главу немецкого правительства. Он также подчеркнул, что в случае приезда Меркель в Россию в будущем подобного больше не повторится.

В 2007 году на встрече Путина и Меркель в Сочи в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента — лабрадор Кони. Меркель заметно заволновалась, увидев животное рядом с российским лидером. А когда собака неторопливо пошла в сторону фотокорреспондентов, канцлер произнесла: «Сейчас журналистов будет кушать».

Позже в 2016 году Путин в ответ на вопрос журналистов заявил, что не знал о фобии Меркель, а наоборот, лишь хотел сделать приятное, показав своего лабрадора.