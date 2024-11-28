Россияне провернули аферу с выплатами за утрату жилья из-за обстрелов ВСУ и попались

В Курской области двоих мужчин обвинили в аферах с выплатами за утрату жилья

В Курской области следователи завершили расследование двух уголовных дел в отношении двоих местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве при получении выплат, связанных с утратой жилья из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Дела уже передали в суд для рассмотрения по существу.

42-летний Валерий Ефимов владел квартирой в поселке Теткино. Она сгорела в 2007 году. Однако в ноябре 2023 года он представил в администрацию поселка документы на сгоревшую квартиру, получил свидетельство на право получения выплаты в размере более 4,3 миллиона рублей, а в январе 2024 года купил на полученные деньги и свои сбережения квартиру в Курске. По версии следствия, мужчина знал, что не относится к категории граждан, которым положена выплата.

Аналогичная история и у 59-летнего жителя Курска Ивана Терновцова. У него была квартира по соседству с Ефимовым, которая также сгорела в 2007 году. Это не помешало Терновцову получить выплаты в размере 4,9 миллиона рублей.

Ранее в Крыму главного бухгалтера отдела МВД России по Раздольненскому району заподозрили в хищении 1,8 миллиона рублей, предназначавшихся для выплат военным.

