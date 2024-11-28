Троих фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане оставили в СИЗО

В Москве суд продлил арест трем фигурантам дела о подготовке теракта в Дагестане

Басманный суд Москвы оставил в СИЗО трех фигурантов дела о подготовке теракта в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС.

Суд продлил срок содержания Магомеду Магомедову, Халиду Магомедову и Зауру Магомедову до 2 марта. Им вменяется подготовка к теракту, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

По версии следствия, мужчины были связаны с боевиками, ликвидированными в Дагестане, и могли оказывать содействие в исполнении терактов 23 июня. Фигуранты вину не признают.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Боевики одновременно атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Террористы вели хаотичную стрельбу, позднее их ликвидировали. Число жертв атаки составило 22.