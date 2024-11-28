Воздух в российском городе оказался опасен

В Тюмени объявлена первая степень опасности в связи с загрязнением воздуха

В Тюмени наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. В связи с этим в городе объявлена первая степень опасности, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В период с 21:00 28 ноября до 11:00 29 ноября ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — говорится в сообщении городского филиала. По данным швейцарской организации по мониторингу воздуха IQAir, объем вредных веществ, содержащийся в атмосфере города превысил уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВТО), больше чем в три раза. Концентрация загрязнителей, как уточняет РБК, превышает среднегодовое значение в 2,6 раза. В воздухе над Тюменью присутствуют кусочки сажи, фрагменты автопокрышек и асфальта, сульфаты, нитраты и оксиды тяжелых металлов.

Ранее ядовитый смог окутал другой российский город, Уфу. Содержание изопропилбензола в воздухе над городом превысило норму почти в десять раз, чрезмерна и концентрация пыли. В результате этого видимость на дорогах резко ухудшилась, из-за чего пришлось перекрыть движение.