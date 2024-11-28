Умерла актриса из «Преступления и наказания»

Умерла актриса Вера Карпова, известная ролью старухи-процентщицы в «Преступлении и наказании». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Сообщается, что предварительная причина смерти 91-летней артистки — острая сердечная недостаточность. Карпова известна яркими ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы».
Всего она исполнила около 80 ролей в кино, также актриса служила в Театре комедии имени Акимова более 60 лет.
Ранее стало известно, что в нижегородском театре артист умер прямо во время спектакля.