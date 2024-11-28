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07:31, 28 ноября 2024Россия

В армии России ввели должность помощника по работе с верующими

В военных округах России ввели должности помощника по работе с верующими
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В армии России ввели должность помощника по работе с верующими военнослужащими. Об этом на секции Всемирного русского народного собора сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил России Олег Веселков, его цитирует РИА Новости.

«Кандидатуры подобраны, назначены, святейший патриарх благословил святых отцов занимать такую должность», — сообщил он, уточнив, что новая должность в военных округах появилась по решению министра обороны России Андрея Белоусова.

Веселков уточнил, что помощник по работе с верующими. — это, по сути, духовник командующего, который находится с ним на командном пункте, в войсках или на передовой. Он также добавил, что в зоне СВО священнослужители перешли на индивидуальную работу с верующими военнослужащими. Сейчас, по его словам, командиры соединений стали лучше понимать, зачем военнослужащим работать со священниками.

В Русской православной церкви (РПЦ) ранее заявляли о нехватке 1,3 тысячи священников в зоне спецоперации. Митрополит Кирилл тогда сообщал, что Вооруженных силах России служат 309 штатных военных священников, но такого количества крайне мало.

ЖЗЛ
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