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23:29, 28 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии во время акции протеста пострадал сотрудник МВД

В Тбилиси во время акции протеста пострадал сотрудник МВД
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

В Тбилиси во время акции протеста против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз (ЕС) пострадал сотрудник МВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали. «Несмотря на многочисленные призывы полиции к участникам митинга на месте выразить свой протест мирными способами и не превышать нормы, установленные законом о собраниях и манифестациях, некоторые из собравшихся противостоят правоохранителям и оскорбляют их», — сообщили в министерстве.

Полиция и спецназ оцепили здание парламента Грузии, где проходит массовая акция протеста.

Ранее Грузия отказалась открывать переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. По словам премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, страна также отказывается от всех бюджетных грантов Евросоюза до окончания указанного срока.

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