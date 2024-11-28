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12:11, 28 ноября 2024Бывший СССР

В Казахстане объяснили инцидент с экраном в ходе визита Путина в Астану

ГТС Казахстана: инцидент с экраном в ходе визита Путина связан с атакой хакеров
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости / kremlin.ru

Инцидент с LED-экраном, на котором в ходе визита президента России Владимира Путина в Астану транслировался украинский флаг, стал результатом атаки хакеров. Так происшествие объяснила Государственная техническая служба (ГТС) Казахстана.

«По предварительным данным, атака была совершена с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов», — говорится в публикации.

Отмечается, что служба проводит расследование с целью установить технические подробности инцидента.

Инцидент с флагом произошел 27 ноября. Тогда во время визита Путина в Астану на одном из столичных экранов в центре города, транслировавших российский триколор, на непродолжительное время появился украинский флаг.

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