В Казахстане объяснили инцидент с экраном в ходе визита Путина в Астану

ГТС Казахстана: инцидент с экраном в ходе визита Путина связан с атакой хакеров

Инцидент с LED-экраном, на котором в ходе визита президента России Владимира Путина в Астану транслировался украинский флаг, стал результатом атаки хакеров. Так происшествие объяснила Государственная техническая служба (ГТС) Казахстана.

«По предварительным данным, атака была совершена с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов», — говорится в публикации.

Отмечается, что служба проводит расследование с целью установить технические подробности инцидента.

Инцидент с флагом произошел 27 ноября. Тогда во время визита Путина в Астану на одном из столичных экранов в центре города, транслировавших российский триколор, на непродолжительное время появился украинский флаг.