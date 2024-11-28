В Молдавии заявили о зависимости будущего республики от выборов в Румынии

Спикер парламента Молдавии Гроссу заявил, что будущее страны зависит от Румынии

Будущее Молдавии зависит от политики Румынии, поэтому гражданам республики с румынским паспортом следует принять участие в парламентских выборах. Об этом заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гроссу, передает РИА Новости.

«Призываю всех молдаван с румынским гражданством выйти как можно большим числом и защитить будущее Румынии (...). Будущее Молдавии зависит и от пути, который выберет Румыния. Сегодня как никогда нам нужна сильная Румыния», — заявил парламентарий.

Он добавил, что румынское гражданство должно восприниматься не только как привилегия, но и как ответственность.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости восстановить отношения с Россией. По его словам, сегодня отношения Кишинева с Москвой очень напряженные.