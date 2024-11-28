В Ровно в результате взрывов пропало электричество

В Ровно посе взрывов частично пропало электричество

Взрывы прогремели в Ровно, местами пропало электроснабжение. Об этом сообщил украинский «24 Канал» в своем Telegram-канале.

О местах и причинах взрывов не сообщается. Официальные лица пока не прокомментировали случившееся и не сказали, у скольких потребителей появились проблемы со светом.

Ранее в Одессе и Кировограде прогремели взрывы. Подробности случившегося пока неизвестны.

До этого по всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что такая мера предпринята из-за массированной ракетной атаки, направленной на объекты энергетики.