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08:57, 28 ноября 2024Бывший СССР

В Ровно в результате взрывов пропало электричество

В Ровно посе взрывов частично пропало электричество
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Взрывы прогремели в Ровно, местами пропало электроснабжение. Об этом сообщил украинский «24 Канал» в своем Telegram-канале.

О местах и причинах взрывов не сообщается. Официальные лица пока не прокомментировали случившееся и не сказали, у скольких потребителей появились проблемы со светом.

Ранее в Одессе и Кировограде прогремели взрывы. Подробности случившегося пока неизвестны.

До этого по всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что такая мера предпринята из-за массированной ракетной атаки, направленной на объекты энергетики.

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