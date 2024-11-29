29 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

29 ноября в России отмечают день образования территориально-национальной автономии Башкортостана и День буквы «Ё». В мире празднуют Мeждунapoдный дeнь cиcтeмнoгo инжeнepa. Православные вспоминают апостола и евангелиста Матфея. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 29 ноября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День образования территориально-национальной автономии Башкортостана

Фото: frantic00 / Shutterstock / Fotodom

В 1917 году была провозглашена автономия Башкортостана в составе демократической России. Через два года была образована Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика. После распада СССР регион стал называться Республика Башкортостан.

Сегодня Башкортостан — очень значимый для России регион. Здесь добывают нефть, также в Республике развиты топливная промышленность, нефтехимия, электроэнергетика и другие отрасли. Также в регионе находятся научно-производственные кластеры, исследовательские институты и опытные производства.

День буквы «Ё»

29 ноября 1783 года считается официальной датой появления буквы «Ё» в русской азбуке. Соответствующее решение было принято на заседании Академии российской словесности, после того как княгиня Екатерина Дашкова предложила заменить обозначение звука io одной новой буквой. Ее аргументы были настолько убедительными, что идея была одобрена практически единогласно.

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Праздники в мире

«Черная пятница»

«Черная пятница» — это масштабная акция, во время которой магазины и маркетплейсы значительно снижают цены на товары. Родом эта традиция из США, там «Черная пятница» следует за Днем благодарения, который отмечают в последний четверг ноября. В это время по всей стране начинаются рождественские распродажи — магазины соревнуются в размерах скидок, чтобы привлечь американцев, желающих заранее приобрести подарки.

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Вceмиpный дeнь отказа от покупок

Идея альтернативного «Черной пятнице» мероприятия заключается в том, чтобы на 24 часа по максимуму воздержаться от покупок. Таким образом участники акции могут выразить протест против сверхпотребления и неравного распределения материальных благ в мире.

Какие еще праздники отмечают в мире 29 ноября

Мeждунapoдный дeнь cиcтeмнoгo инжeнepa;

Дeнь элeктpoнныx пoздpaвлeний;

Мeждунapoдный дeнь ягуapa.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти апостола и евангелиста Матфея

Согласно преданию, Матфей был одним из 12 учеников Христа. Перед тем как отправиться на проповедь в далекие страны, по просьбе людей он написал Евангелие, которое стоит первым в ряду книг Ветхого Завета. Слова и деяния Христа святой изложил в соответствии с тремя ипостасями Мессии: Пророка и Законодателя, Царя над земным и небесным миром, а также Первосвященника, который принес Жертву за грехи всех людей.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 ноября

День памяти святителя Фулвиана, епископа Эфиопского;

День памяти преподобномученика Филумена Святогробца;

День памяти священномученика Феодора Колерова и с ним мучеников Анании Бойкова и Михаила Болдакова.

Приметы на 29 ноября

По народному календарю 29 ноября — Матвеев день. В старину он знаменовал начало зимнего периода и конец всех хлопот, связанных с урожаем. В праздник было принято ходить в гости и приглашать близких к себе, чтобы таким образом отогнать от себя одиночество в будущем. В народе даже была поговорка «Худ Матвей, коли не попотчевал гостей».

На улице в этот день слякоть — январь будет холодный.

Ясное небо и сильный ветер — к скорым заморозкам.

Дождь в этот день — к мягкой зиме.

Кто родился 29 ноября

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Советский и российский актер известен широкому зрителю по ролям в картинах «В августе 44-го», «Матильда», «Сердце Пармы», также он снимался в сериалах «Апостол», «Идиот», «Пробуждение» и многих других проектах. С 2006 года Евгений Миронов является художественным руководителем Государственного театра Наций.

Вместе со своим братом Итаном Джоэл Коэн признан одним из самых значимых сценаристов и режиссеров Голливуда. Их дуэт широко известен благодаря фильмам «Старикам тут не место», «Фарго», «Большой Лебовски», «Бартон Финк», «Перекресток Миллера», «Человек, которого не было» и «Баллада Бастера Скраггса».

Кто еще родился 29 ноября