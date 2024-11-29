Бороться с борщевиком в Петербурге собрались при помощи беспилотников

ГАТИ: бороться с борщевиком в Петербурге будут при помощи беспилотников и камер

Бороться с борщевиком в Санкт-Петербурге собрались при помощи беспилотников и «умных» видеокамер. О таких планах рассказал начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Алексей Геращенко, его слова передает «Фонтанка».

Новые инструменты для избавления от опасного сорняка хотят начать использовать уже в 2025 году. Геращенко напомнил, что в 2024 году в городе запустили восемь комплексов нейросетевой видеоаналитики. С помощью специальных камер можно распознавать 18 видов нарушений — в том числе ненадлежащее содержание фасадов зданий, ямы на дорогах, переполненные урны и прочие.

В планах властей увеличить число таких камер до 20 тысяч и научить их распознавать и фиксировать борщевик. Так получится эффективнее наказывать владельцев засаженных сорняком территорий, отметил эксперт.

«Кроме того, мы обучили в инспекции пилотов БПЛА. У нас есть беспилотники, разрешение Минобороны, ФСБ на облет территории города. Мы формируем и согласовываем маршруты для того, чтобы на труднодоступных территориях фиксировать нарушения с помощью БПЛА. В предстоящий сезон всеми этими способами будем бороться», — заключил Геращенко.