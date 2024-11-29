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14:31, 29 ноября 2024Мир

Британские спецслужбы раскрыли «ошеломляюще безрассудную кампанию» России

Reuters: МИ-6 раскрыла «ошеломляюще безрассудную кампанию» диверсий РФ в Европе
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Shutterstock / Fotodom  

Секретная разведывательная служба МИД Великобритании МИ-6 раскрыла якобы проводимую Россией диверсионную кампанию, сообщил глава ведомства Ричард Мур. Его слова приводит агентство Reuters.

«Недавно мы раскрыли ошеломляюще безрассудную кампанию российского саботажа в Европе», — сказал британский разведчик.

Мур добавил, что действия Москвы угрожают всей общеевропейской безопасности. «Наша безопасность — британская, французская, европейская и трансатлантическая — поставлена ​​под угрозу», — подчеркнул он.

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Ранее директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что диверсанты «англосаксонских спецслужб» напрямую участвовали в подрыве ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, «англосаксы любят разделять, чтобы властвовать», поэтому России и другим представителям евразийской системы безопасности «необходимо еще крепче» объединяться.

Англосаксы — племенное объединение древних германцев, переселившихся с территории современных Германии и Дании на Британские острова в эпоху Раннего Средневековья.

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