Германская разведка создала группу для пресечения иностранного вмешательства в выборы

Разведка ФРГ создала группу для пресечения иностранного вмешательства в выборы

Агентство внутренней разведки Германии создало целевую группу для пресечения любых попыток иностранного государства повлиять на предстоящие федеральные выборы из-за якобы усиления шпионажа и саботажа, спонсируемых Россией. Об этом сообщает Reuters.

По данным ведомства, попытки дезинформации, кибератак, шпионажа или саботажа могут быть предприняты перед внеочередным голосованием, назначенным на 23 февраля. Еще одну опасность представляют кибератаки, в частности хакерские операции и утечки, а также использование искусственного интеллекта для создания фейковых видеороликов с целью обмана избирателей, отмечают в ведомстве.

Ранее Министерство иностранных дел Молдавии вручило ноту протеста российскому послу в республике Олегу Озерову в связи с якобы его вмешательством в выборы в республике. Причиной якобы стало преднамеренное вмешательство России в избирательный процесс в Молдавии на президентских выборах и на референдуме о вступлении в Евросоюз.