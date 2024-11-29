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17:53, 29 ноября 2024Мир

Глава МИД Чада заявил о необходимости вывода французских военных из страны

Глава МИД Чада Куламалл: Франция должна вывести свой контингент из страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Desire Danga Essigue / Shutterstock / Fotodom

Франция должна вывести свой военный контингент из Чада после расторжения соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на министра иностранных дел республики Абдерамана Куламалла.

По словам дипломата, Чад должны покинуть около тысячи французских солдат. Он назвал исторической вехой разрыв военного соглашения с Францией.

В апреле власти Чада направили Соединенным Штатам письмо. В нем власти уведомили о намерении разорвать военное соглашение. В письме было указано, что все американские войска должны покинуть военную базу в Нджамене. Позже Пентагон объявил о выводе части американского контингента с чадской территории, назвав принятую меру временным шагом.

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