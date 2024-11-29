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18:51, 29 ноября 2024Россия

Кадыров опубликовал изображение Путина на троне с медалями и в эполетах

Кадыров опубликовал изображение Путина с подписью о мощи России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал изображение президента России Владимира Путина и сопроводил его словами главы государства. Пост выложен в Telegram-канале чеченского лидера.

На картине, предположительно сгенерированной нейросетью, Путин изображен сидящим на троне на фоне ущелья и языков пламени. На нем одежда, представляющая смесь восточной и европейской традиций. На плечах видны эполеты, а на груди — медали.

«Россия — мощь!» — написал Кадыров. Несмотря на статичность изображения, оно опубликовано в формате видеофайла. Это сделано из-за наложенной аудиодорожки — слов Путина.

Ранее Кадыров опубликовал пост с фото Путина и стихами о Всевышнем.

ЖЗЛ
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