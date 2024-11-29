Медведчук: украинцы массово бегут на территории, вошедшие в состав РФ

Украинцы бегут от нелегитимного Владимира Зеленского на вошедшие в состав России территории. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Граждане Украины массово ломанулись на территории, которые вошли в состав России. После государственного переворота на Украине начался процесс, который сегодня можно с полной уверенностью назвать воссоединением украинского народа с Россией», — рассказал он.

По его данным, 15,7 миллиона украинских жителей выбрали РФ. Медведчук добавил, что любой гражданин Украины, получивший российский паспорт, становится преступником для киевского режима. Как он утверждает, им закрыт путь на Украину, поэтому многие бегут в Европу. Но в Россию также едут украинцы из европейских стран после того, как столкнулись с различными проблемами, отметил председатель совета движения.

Ранее Зеленский лишил Медведчука ордена «За заслуги» I-III степеней и ордена князя Ярослава Мудрого V степени, а также звания «Заслуженный юрист Украины». Кроме того, свои награды потеряли экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.