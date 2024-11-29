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21:00, 29 ноября 2024Мир

Польша завершила установку первого участка линии укреплений на границе с Россией

Канцелярия Туска: Польша завершила установку первого укрепления на границе с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша завершила установку первого участка линии укреплений на границе с Россией. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте канцелярии премьер-министра страны.

«Информационный центр правительства сообщает, что 30 ноября в 9.00 премьер-министр Дональд Туск посетит первый построенный участок "Восточного щита"», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данный участок находится у села Домбрувка на границе с Калининградской областью.

1 ноября глава польского правительства объявил о начале строительства линии оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». По его словам, в ходе работ в приграничной зоне будут выкопаны 800 километров рвов, размещены минные поля и противотанковые ежи, а также создана система наблюдения.

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