Сырский принял меры по усилению ВСУ на покровском и кураховском направлениях

Сырский: приняты меры по усилению ВСУ на покровском и кураховском направлениях

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял меры по усилению украинских подразделений на покровском и кураховском направлениях. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что работал в частях и подразделениях на Покровском и Кураховском направлениях. Его главной целью было лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь. Главком заключил, что по результатам работы приняты необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой.

Ранее Сырский анонсировал новое контрнаступление украинских войск. По словам военкора Кирилла Сазонова, главком ВСУ признал, что ситуация для украинских войск «действительно была критической», некоторые подразделения отступали и оставляли позиции.