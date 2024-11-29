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16:17, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Европарламенте заявили о сожалении из-за остановки переговоров Грузии с ЕС

В Европарламенте сожалеют о приостановке переговоров Грузии с ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутаты Европейского парламента (ЕП) заявили о своем сожалении в связи с решением правительства Грузии приостановить переговоры о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Об этом говорится в их совместном заявлении, передает РИА Новости.

Депутаты Европарламента коллективно сожалеют о приостановке процесса вступления Грузии в ЕС. «Вместо того, чтобы использовать эту историческую возможность для продвижения в процессе присоединения к ЕС, Грузия допускает постоянный откат в демократии», — говорится в заявлении.

Также в заявлении осуждается «применение насилия против мирных демонстрантов» на прошедших протестах.

Заявление Кобахидзе о приостановке переговоров Грузии с ЕС вызвало массовые протесты в городах страны. Они начались вечером 28 ноября в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. К протестующим в столице присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

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