Цилосани предложила уволиться осудившим приостановку евроинтеграции дипломатам

Осудившим приостановку евроинтеграции Грузии сотрудникам МИД следует подать в отставку и задуматься о своих ценностях. Предложила уволиться дипломатам вице-спикер парламента республики Нино Цилосани на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Чтобы работать в Министерстве иностранных дел, для вас главным должно быть не слово "иностранный", а ваша собственная страна! Ваша собственная страна должна быть главной!» — написала она.

По ее словам, дипломаты будут выглядеть более убедительно, если уйдут в отставку и задумаются о своих главных ценностях.

Ранее грузинские власти приостановили открытие переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года. Кроме того, до окончания указанного срока Тбилиси также отказался от грантов Евросоюза.