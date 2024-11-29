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14:08, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии пригрозили послу ЕС после слов о противоречии воле граждан

Кобахидзе пообещал меры, если посол ЕС в Грузии не изменит риторику
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Власти Грузии могут принять дипломатические меры после слов посла Европейского союза (ЕС) о приостановке переговоров с Брюсселем. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, пишет ТАСС.

По его словам, посол ЕС Павел Герчинский сделал заявления в пользу оппозиции и против правящей партии «Грузинская мечта». Кобахидзе заявил, что это является нарушением Венской конвенции.

Герчинский назвал печальным недавнее решение властей Грузии отказаться от переговоров с Брюсселем. «Грузия — суверенная страна. Именно Грузии решать, хочет ли она продолжать европейскую интеграцию. С моей точки зрения, это очень печально, очень прискорбно и обидно», — заявил дипломат.

Заявление Кобахидхе вызвало массовые протесты в городах Грузии. Они начались вечером, 28 ноября. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

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