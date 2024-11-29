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15:51, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Раде заявили о заинтересованности только в рабочей силе Украины

Депутат Рады Камельчук: Украина интересует ЕС только как рынок рабочей силы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украина интересует Европейский союз (ЕС) только как рынок рабочей силы и сбыта. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук в эфире «Новости.LIVE».

«У них есть свои крупные компании, которым нужен рынок сбыта или рабочая сила», — подчеркнул депутат.

Камельчук заявил о незаинтересованности ЕС в развитии украинского малого и среднего бизнеса из-за собственных экономических интересов. Он обратил внимание на проблему грантовых программ на Украине и заявил о недостаточности их финансирования. При этом политик предположил, что США больше заинтересованы в поддержке украинских предпринимателей из-за роли малого и среднего бизнеса в американской экономике

Ранее садовник главы евродипломатии Жозепа Борреля высказал ему претензии в связи с поддержкой Украины. Его возмутило, что выплачиваемые налоги идут на военную и финансовую помощь Киеву.

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