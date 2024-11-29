В России рассказали о строительстве «зеленых» домов

«Дом.рф» субсидировал строительство 35 «зеленых» домов в России

«Дом.рф» просубсидировал в общей сложности строительство миллиона квадратных метров «зеленого» жилья, сообщает «Российская газета».

В целом компания к ноябрю 2024 года просубсидировала строительство 35 энергоэффективных домов. Больше всего их возвели в Приморье (444,4 тысячи квадратных метров), Пензенской (163,2 тысячи квадратных метров) и Саратовской (126,8 тысячи квадратных метров) областях.

Программу субсидирования проектного финансирования запустили в октябре 2023 года для поддержки жилищного строительства в регионах, где предложение недостаточно. Изначально она распространялась на 39 субъектов, а в мае ее распространили на 61 регион.

По словам генерального директора «Дом.РФ» Виталий Мутко заявлял, что программа поддержки призвана соединить потребности россиян в улучшении жилищных условий и заинтересованность государства и бизнеса в строительстве «зеленого» жилья.