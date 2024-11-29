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09:25, 29 ноября 2024Силовые структуры

Вор в законе Саша Север занялся продвижением российского певца с похожим на Круга голосом

Герой песни «Владимирский централ» занялся раскруткой похожего на Круга певца
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Максим Дорохин

Максим Дорохин . Кадр: Telegram-канал Shot

65-летний россиянин Александр Северов, известный в криминальном мире как бывший вор в законе Саша Север, занялся продвижением российского певца Максима Дорохина (Апрель). Об этом в пятницу, 29 ноября сообщает, Telegram-канал SHOT.

По данным издания, раскоронованный криминальный авторитет, которому его друг Михаил Круг посвятил свой знаменитый хит «Владимирский централ», пишет песни для Апреля, поскольку его голос очень похож на голос Круга, с которым вор в законе водил дружбу.

Первую песню «Бродяга-2» на стихи вора в законе Максим Дорохин выпустил еще в 2022 году. Саша Север пишет стихи с 11 лет. Часть из них он передал Михаилу Кругу, когда встречался с ним в колонии.

Круг посвятил Северу одну из самых известных песен — «Владимирский централ». В первоначальной версии ее припев звучал так: «Владимирский централ, Саша Северный». Прослушав песню, Север поблагодарил Круга, но попросил свое имя из песни убрать. И вместо «Саша» в тексте «Владимирского централа» появилось слово «ветер»

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