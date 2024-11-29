69-я параллель
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09:53, 29 ноября 202469-я параллель

Жителей российского региона предупредили об опасности из-за падения фрагментов ракеты

МинГО Якутии: в четырех районах ожидается падение фрагментов ракеты «Союз»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

В четырех районах Якутии ожидается падение фрагментов ракеты «Союз-2-1а». Об опасности жителей региона предупредили в Министерстве по делам гражданской обороны (МинГО) Якутии, сообщение опубликовано на странице ведомства во «ВКонтакте».

Как рассказали в МинГО, обтекатель головного отсека может упасть в Алданском и Олекминском районах, центральный блок и хвостовой отсек ракеты — в Вилюйском и Верхневилюйском районах. «Уважаемые жители республики, охотники, оленеводы и рыболовы, воздержитесь от посещения лесных массивов (...) Убедительная просьба не покидать территории населенных пунктов и быть бдительными», — обратились к жителям Якутии в министерстве.

Отмечается, что аппарат, запущенный с помощью «Союз-2-1а», будет снимать поверхность земли с высоким разрешением и отслеживать природные и техногенные катастрофы.

Аналогичное предупреждение в регионе выпускали в конце октября.

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