Боррель назвал одно возможное последствие возвращения Трампа в Белый дом для ЕС

Возвращение избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом должно заставить Европейский союз (ЕС) повзрослеть. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.
Уходящий с поста политик считает, что новая администрация США поспособствует повышению сплоченности ЕС. В связи с этим Боррель вспомнил ситуацию с Brexit.
Глава дипломатии Евросоюза указал на опасность концепции Трампа «Америка превыше всего» для Европы. Он отметил отсутствие у членов содружества единства, в частности, по ближневосточной проблематике.
Ранее Боррель, который назвал Евросоюз «садом среди джунглей», рассказал о претензиях садовника. Работник выразил главе европейской дипломатии недовольство тем, что его налоги уходят на Украину.