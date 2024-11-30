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11:32, 30 ноября 2024Мир

Боррель назвал одно возможное последствие возвращения Трампа в Белый дом для ЕС

Боррель: возвращение Трампа в Белый дом должно заставить ЕС повзрослеть
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Возвращение избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом должно заставить Европейский союз (ЕС) повзрослеть. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Уходящий с поста политик считает, что новая администрация США поспособствует повышению сплоченности ЕС. В связи с этим Боррель вспомнил ситуацию с Brexit.

Глава дипломатии Евросоюза указал на опасность концепции Трампа «Америка превыше всего» для Европы. Он отметил отсутствие у членов содружества единства, в частности, по ближневосточной проблематике.

Ранее Боррель, который назвал Евросоюз «садом среди джунглей», рассказал о претензиях садовника. Работник выразил главе европейской дипломатии недовольство тем, что его налоги уходят на Украину.

ЖЗЛ
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