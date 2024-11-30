Москвич избил бейсбольной битой приятеля после приглашения пожить у себя

Житель Москвы избил бейсбольной битой знакомого после приглашения пожить у себя

37-летний житель Москвы избил бейсбольной битой знакомого после приглашения пожить у себя. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры Москвы в Telegram.

«Хозяин, распивавший в этот момент спиртные напитки, набросился на него с бейсбольной битой, нанеся множественные удары по телу и голове», — заявили в ведомстве. Сообщается, что задержанный мог забрать у приглашенного гостя семь тысяч рублей и мобильный телефон.

Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. Нападавшего задержали по статье «разбой».

Ранее в Санкт-Петербурге городской суд вынес приговор женщине, напоившей мужа уксусной кислотой. Произошло это после ссоры супругов. Муж обвиняемой после этого не выжил.