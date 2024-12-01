МВД Грузии призвало вывести детей с акции протеста

МВД Грузии призвало родителей вывести детей с акции протеста в Тбилиси

Родителям, пришедшим на акцию протеста на проспекте Руставели, следует вывести своих детей ради их безопасности. С таким призывом обратилось МВД Грузии, заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что по грузинскому законодательству дети имеют право на участие в мирных собраниях. В МВД подчеркнули, что протесты перешли в насильственное русло, из-за чего несовершеннолетние «находятся в агрессивной обстановке и существует высокий риск получения ими травм».

«Согласно Кодексу о правах ребенка, ребенку должна быть обеспечена безопасная среда и общественное пространство, поэтому родитель или лицо, ответственное за воспитание ребенка, обязано защищать его. Мы призываем родителей и законных представителей несовершеннолетних действовать в соответствии с наилучшими интересами ребенка и оградить его от жестокой среды», — заявили в МВД Грузии.

С 28 ноября в столице Грузии продолжаются протесты, начавшиеся после заявления премьер-министра страны о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. По словам Кобахидзе, старт переговоров был отложен до конца 2028 года.