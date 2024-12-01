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00:06, 1 декабря 2024Экономика

Некоторым россиянам начнут списывать долги

Вступил в силу закон о списании просроченных кредитов участников СВО
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С 1 декабря вступил в силу закон № 391-ФЗ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. Документ предусматривает списание простроченных кредитов до 10 миллионов рублей для военнослужащих.

Долги должны списать с россиян, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по призыву (кроме курсантов военных училищ и вузов) или военных, заключивших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год, а также с их супругов.

Речь идет о списании именно просроченных кредитов, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство. Как следует из принятого закона, от уплаты исполнительского сбора участники СВО также освобождаются.

По действующему законодательству российские бойцы СВО также могут обратиться в банк с требованием предоставить им кредитные каникулы.

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