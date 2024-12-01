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01:18, 1 декабря 2024Мир

В Норвегии открыли центр десантных операций для противодействия России

Newsweek: Норвегия открыла центр десантных операций в Арктике на границе с РФ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике открыли на севере Норвегии. Об этом сообщает издание Newsweek.

«В Норвегии создан центр десантных операций в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике», — отмечается в публикации.

Находящийся в Серрейсе центр специализируется на подготовке голландского, британского и американского контингентов. В материале уточнятся, что у Норвегии нет своих десантных войск, но некоторые из ее спецподразделений базируются в регионе.

Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал «тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в случае кризиса и войны», пишет издание.

Ранее шесть кораблей военно-морской группы НАТО, в частности, британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский прибыли в Таллин.

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