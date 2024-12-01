В Норвегии открыли центр десантных операций для противодействия России

Центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике открыли на севере Норвегии. Об этом сообщает издание Newsweek.
«В Норвегии создан центр десантных операций в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике», — отмечается в публикации.
Находящийся в Серрейсе центр специализируется на подготовке голландского, британского и американского контингентов. В материале уточнятся, что у Норвегии нет своих десантных войск, но некоторые из ее спецподразделений базируются в регионе.
Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал «тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в случае кризиса и войны», пишет издание.
Ранее шесть кораблей военно-морской группы НАТО, в частности, британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский прибыли в Таллин.