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14:17, 1 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о необходимости президенту сложить полномочия после выборов

Премьер Грузии Кобахидзе: президенту Зурабишвили придется сложить полномочия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: РИА Новости

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется сложить свои полномочия после выборов, несмотря на ее отказ. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА Новости.

Ранее глава грузинского государства заявила, что она отказывается сложить свои полномочия, так как считает парламент и правительство нелегитимными. Президентские выборы состоятся в Грузии 14 декабря.

«Я понимаю ее эмоциональное положение, но в день инаугурации 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту», — сказал он.

Уточняется, что Зурабишвили заявила, что считает парламент и правительство Грузии нелегитимными, поэтому она отказывается уходить со своего посла после президентских выборов, назначенных на 14 декабря.

Ранее Кобахидзе назначил новых министров после того, как парламент выразил доверие обновленному составу правительства. Отмечается, что в Тбилиси с 28 ноября продолжаются протесты, начавшиеся после заявления премьер-министра страны о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз.

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