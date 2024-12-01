Семь беспилотников уничтожили над российским регионом

Богомаз: силы ПВО уничтожили семь БПЛА над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом в Telegram-канале написал глава российского региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений в резульатте случившегося нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор.

Богомаз также выразил благодарность российским военнослужащим.

Ранее мирный житель пострадал в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ. Помимо этого, из-за попадания снаряда на территории производственного предприятия произошло возгорание, также осколками посечена машина.